» مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

20 يونيو 2019 - 11:12 ص

اقتحم مستوطنون متطرفون، المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، وسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة لهؤلاء المستوطنين بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في باحات المسجد الأقصى وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 117 مستوطنًا بينهم 69 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم ومعالمه.

وأوضحت أن عنصرين من شرطة الاحتلال برفقة موظف آثار إسرائيلي اقتحموا أيضًا المسجد، لافتة إلى أن الاقتحامات تخللها محاولات لأداء طقوس تلمودية في الأقصى.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين الذين توافدوا من القدس والداخل الفلسطيني المحتل إلى المسجد الأقصى منذ الصباح الباكر، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية لحين خروجهم منه.

وصعد المستوطنون وعناصر شرطة الاحتلال في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم لحرمة المسجد الأقصى، والاعتداء على رواده وحراسه، وإبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.