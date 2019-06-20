فجر السعيد: الإخوان وصلوا للجنون

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هاجمت الإعلامية فجر السعيد الإخوان المسمين بعد وفاة الرئيس المخلوع محمد مرسي أثناء محاكمته في إحدى القضايا المتهم بها بقفص الاتهام.   

وقالت عبر برنامجها هنا الكويت: "على فكرة الإخوان رسمي استخفوا استغفر الله العظيم.. الخبله توكل كرمان امس منزلة تغريدة حاطة صورة مرسي وكاتبه صلوا عليه وسلموا تسليمًا".

وتابعت: "لا حول ولا قوة إلا بالله هذي آخر مرحلة من مراحل الجنون الله يكفينا شره والحمد لله الله شافانا وعافانا مما ابتلاكم به"

وكانت قد علقت "السعيد" على وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، الإثنين الماضي، بقولها: "عظم الله أجركم في وفاة محمد مرسي، إرادة رب العالمين مرسي يموت ومحمد حسني مبارك يشاهد وفاته وأعزي إيران والإخوانجية"، مضيفة: "ربنا يحفظ الرئيس السيسي من كل شر".

وتحدثت "السعيد" في برنامجها "هنا الكويت" المذاع على قناة سكوب نيوز، بشأن وفاة "مرسي"، ساخرة: "غداً سأضع صورة مرسي بجانب زملائه حسن البنا وسيد قطب في السطل ثلاثة أيام حزناً على مرسي عشان مو تقولون نتشمت لا سمح الله".

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