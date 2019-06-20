» كيم كارداشيان في إطلالة مثيرة بـ"ورق جرائد"

أصبحت نجمة تليفزيون الواقع، الأمريكية، كيم كاردشيان، من أشهر أيقونات الموضة في عصرنا الحالي، وبغضّ النظر إن كانت إطلالاتها أنيقةً أم لا، فهي دائمًا ما تكون متجددة ولافتة للنظر.

وظهرت "كيم" مؤخرًا في عدد من الإطلالات الغريبة التي اعتمدت فيها الأسلوب العصري الكاجوال، والأسلوب الأنثوي الجذاب، كما أنها أصبحت ميالة لاختيار الأزياء الفنتج "vintage " من مجموعات دور الأزياء القديمة.

وظهرت كيم كارداشيان في إحدى المناسبات، وقد اعتمدت "لوك" غريبًا نسقت فيه تنورة ميدي من مجموعة قديمة من "ديور"، مطبعة برسومات مستوحاة من ورق الجرائد، وقد نسقت معه توب قطنية باللون الأبيض وشنطة يد من “ديور” أيضًا، وأكملت اللوك بصندل صيفي من البلاستيك الشفاف.

و اعتمدت كيم كارداشيان مؤخرًا، تنسيقًا لافتًا آخر، حيث نسقت سروالًا مطاطيًّا ميتالك باللون البنفسجي، مع سويتشرت فضفاضة باللون الزهري، وأكملت اللوك بصندل كاجوال من دون كعب باللون الرمادي.

كما ارتدت "كيم" لإحدى المناسبات، بدلة رسمية باللون الأخضر الزيتي، مؤلفة من بنطلون بقصة أرجل واسعة وبليزر طويل، ونسَّقت من تحتها توب باللون البيج، وأكملت "اللوك" بنظارات شمسية وشنطة يد بنقشة جلد الأفعى من "هرمس".











