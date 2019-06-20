برلماني مصري: مش فاضيين لمرسي عندنا بطولة أفريقيا

20 يونيو 2019 - 11:55 ص

قال البرلماني المصري محمود بدر إن وفاة " مرسي"، كشفت حقيقة بين المصريين والإخوان.

وكتب بدر على حسابه في تويتر :" موت مرسي عمل مرارة كبيرة عند الإخوان لأنه أكد لهم الحقيقة اللي بتقول إن المصريين حاجة وهما حاجة.

وأضاف :أفراحنا غير أفراحهم وأحزانا غير أحزانهم. وقت زعلنا علي شهدائنا هما بيبقوا فرحانين.. ودلوقتي هما عاملين مناحة علي مرسي واحنا عندنا بطولة افريقيا وماتشات ومش فاضيين لهم ولا في دماغنا.

وأوضح أن مرسي اتنقل لمستشفي الشرطة فبراير 2017، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليه من 10 أطباء متخصصين بناء علي قرار من المحكمة.

كما تم توقيع الكشف عليه مرة أخري في يونيو، وطلب نقله إلي مستشفي سجن طرة في نوفمبر ووافقت المحكمة وتم نقله، منوها أنه تكرر الموضوع في 2018 و2019 لكن عايزين يتاجروا بيه".