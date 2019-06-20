تصريح مفاجئ من ترامب عن "الإيدز"

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دشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته الانتخابية للسباق المقبل علي كرسي الرئاسة في 2020. وتعهد في حملته الانتخابية بالقضاء علي اثنين من أخطر الأمراض البشرية.

وأمام حشد ضخم، في ولاية فلوريدا، الثلاثاء الماضي، قال ترامب إن إدارته ستعمل على علاج السرطان، ثم كرر تعهده بالقضاء على الإيدز إذا تم انتخابه لولاية ثانية، حسبما نقلت شبكة "سي بي إس نيوز".

وذكر المصدر أن الرئيس الأمريكي استكمل خطابه في مهاجمة "الأعداء المألوفين"، ثم أعاد تأكيد موقفه بشأن قضايا مثل الهجرة، لكنه قال أيضا إن إدارته "ستتوصل إلى علاج" للأمراض المدمرة.

وأضاف ترامب 73 عامًا: "سنتوصل إلى علاج للعديد من المشاكل، للعديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان وغيره. ونحن نقترب من ذلك طوال الوقت".

وكان نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الذي أعلن دخوله سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية قال، الأسبوع الماضي، أمام حشد انتخابي في ولاية آيوا إنه " في حال انتخبت رئيسا، سترون أهم شيء يتغير في أميركا، سنقضي على السرطان"، الأمر الذي قوبل بتصفيقات حارة من الحاضرين.

وترأس بايدن في عام 2016، خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، برنامجا يهدف إلى إيجاد علاج لمر

إذا فاز بترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة.


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