إمام مسجد معجب بـ"نيكي هيلي"

نشر الإمام الإيراني، المثير للجدل، محمد التوحيدي، والذي يعتبر من تلاميذ خامنئي، صورة له مع مندوبة أمريكا السابقة بالأمم المتحدة نيكي هايلي، موضحًا إعجابه الشديد بها .

وكتب "التوحيدي" عبر حسابه الرسمي، على تويتر، معلقًا على صورته مع "هايلي": "أريد أن اخبر ابنتي أن تصبح مثل هذه السيدة".

ويذكر أن الإمام الإيراني محمد التوحيدي، يعتبر أحد أبرز تلاميذ خامنئي، الذي دعا سابقا إلى حظر المذهب السني.

ومن المعروف عنه أيضًا، أنه ينشر تغريدات عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ضد العرب، كما أنه هاجم السعودية باعتبارها قبلة الإسلام في عدة محافل دولية.

علاوة على ذلك، نادى بحظر المذهب السني ومصادرة كتب التفسير ومراقبة المساجد، إلا أنه تم طردته من أستراليا عقب فتاواه المثيرة للجدل، حيث دعا هناك لإغلاق المساجد في كانبرا ليثير غضب المسلمين.

وأخيرًا، عشرات القضايا تلاحقه في عدة دول حول العالم.





