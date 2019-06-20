» لا يتوقف ثديها عن النمو

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو لامرأة تايلاندية، حيرت الأطباء بمرضها الغريب، فمنذ 9 أشهر لا يتوقف ثدييها عن النمو بشكل غير طبيعي، ما سبب لها بعض آلام الرقبة والظهر.

ولفتت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن المرأة التايلاندية، والتي تدعى لام فراى سى نوان، وتبلغ من العمر 46 عاما لاحظت أن ثديها يكبر منذ ثلاث سنوات، إلا أنه منذ تسعة أشهر لاحظت أنه ينمو بشكل كبير وبسرعة أجبرتها فى النهاية على استخدام رباط من القماش لمحاولة التحكم فيه، كما تسبب فى جعلها غير قادرة على العمل أو الحركة.

ما يحدث للمرأة التايلاندية، أثار حيرة الأطباء، إلا أنهم استبعدوا أن تكون لديها أورام سرطانية، بعدما أوضحت لهم أنها لاحظت أن عملية النمو بدأت أولاً فى ثديها الأيسر لمدة خمسة أشهر، ثم نما الثدى الأيمن بعد ذلك، إلا أن الأطباء فى مستشفى فوتهاشينارات استبعدوا الأورام السرطانية.

ومن المقرر إجراء فحص طبى شامل للمرأة فى 19 يوليو، إلا أن كونها هى وزوجها عاطلان عن العمل، جعلها تشعر بالخوف من عدم تمكنها من دفع تكاليف الفحص الطبى، وهو ما دفعها لمناشدة الجميع من أن أجل مساعدتها ماديا.