  • الخميس 20 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:00 م
بحث متقدم
حزب النور

بيان من حزب النور للرد على«أردوغان» بسبب «مرسي»

صواريخ إيرانية

تعرف على الصاروخ الإيراني الذي أسقط الطائرة الأمريكية

جيش الاحتلال الإسرائيلي

رجل دين عربي يزور جيش الاحتلال ويدعو له

احمد احمد والسيسي

رئيس «كاف» يتحدث عن المنتخب المرشح.. وسر رقم 9

محمد مرسي

بعد وفاته.. قرار قضائي بشأن مرسي

الافتاء

«الإفتاء» تدعو المصريين لتشجيع المنتخب بهذه الطريقة

اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط

بلاغ للنائب العام ضد محافظ أسيوط.. تعرف على السبب

المغرب

اللجنة المنظمة لـ«كان 2019» تعتذر للمغرب

ارتجاف ميركل

سر ارتجاف ميركل أمام الرئيس الأوكراني

امم افريقيا

مفاجأة.. منتخب الكاميرون يرفض المشاركة في أمم إفريقيا

"المترو" يتضامن مع البطولة "الأفريقية" ويمد فترة تشغيله

آخر الأخبار

مترو
مترو

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. سموحة يطلب ضم نجم الأهلي

#

الأهلي يخسر البطولة الأفريقية أمام النجم الساحلي

#

«لهيطة»: لن نتنازل عن النجمة الثامنة في «كان 2019»

#

الزمالك "ملطشة أفريقيا" يتصدر "تويتر"

تشغيل

المترو

بطولة

تبدأ شركة المترو فى مد ساعات تشغيل الخطوط الثلاثة حتى الساعة الواحدة والنصف صباحا ابتداء من غدا الجمعة، على أن يبدأ التشغيل اليومى من الساعة الخامسة والنصف صباحا، ويستمر مد ساعات التشغيل بالخطوط الثلاثة حتى انتهاء بطولة الأمم الأفريقية.

كما تقوم شركة المترو برفع درجة الاستعداد القصوى من الغد لتسهيل تنقل الجماهير عبر خطوط المترو إلى الاستادات التى ستقام عليها مباريات كأس الأمم الأفريقية، وتشكل فرق للطوارئ لمتابعة الموقف باستمرار بالمحطات مع زيادة أعداد صرافين التذاكر وتشغيل المحطات بكامل طاقتها بالتنسيق مع إدارات الركاب بشركة المترو، وتوفير قطارات فوارغ لسحب التكدسات خلال المباريات الهامة ذات الإقبال الجماهيرى الكثيف مثل مباريات مصر والافتتاح والنهائيات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» منتخب كوت ديفوار يصل مطار القاهرة
» تجديد حبس هارب من دفع مليون و557 ألف جنيه غرامات
» «نيمار» يرفض الانتقال للريال.. ويقترب من برشلونة
» رئيس «كاف»عن تأمين البطولة: نحتاج هذا الأمن في بلادنا
» بسبب 900 جنيه عاطلان يطعنان جارهما وسط الشارع
» «العتيبي» ينضم لطاقم معلقي قناة تايم سبورت
» «سليماني»: الجزائر لن تتنازل عن لقب أمم إفريقيا
» المجلس العسكري السوداني يقيل النائب العام
» "المترو" يتضامن مع البطولة "الأفريقية" ويمد فترة تشغيله
» لا يتوقف ثديها عن النمو
» "الداخلية" تتوعد المخالف بكان 2019

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات