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برلماني: أمم أفريقيا رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان

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النائب بدوي النويشي
النائب بدوي النويشي

حسن علام- متابعات

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قال النائب بدوي النويشي، عضو مجلس النواب، إن استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية، والذي يعتبر الحدث الأكبر في القارة السمراء، رسالة للعالم أجمع بأن مصر ستظل بلد الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدًا أن تنظيم البطولة رسالة واضحة للعالم بأن مصر استطاعت العودة لريادتها على الصعيد الأفريقي.

وأضاف في تصريح، أن تنظيم البطولة على أرض مصر سيسهم بشكل كبير في عودة السياحة لمصر من خلال استضافة الوفود والجماهير من مختلف الدول، مؤكدًا أن مصر ستحقق مكاسب كثيرة على جميع المستويات سواء الاقتصادية أو السياحية أو الرياضية من خلال استضافة هذا الحدث الرياضي الكبير لشخصيات رياضية عالمية ومشاهير وإعلاميين.


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