بينها دولتان عربيتان.. هذه أخطر الدول في العالم

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محمد عبد الرحمن ووكالات

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صنف مؤشر السلام العالمي 163 دولة في العالم، وفقا لدرجة السلام والأمن على أراضيها، ووفق تقرير "مؤشر السلام"، حيث جاءت أيسلندا البلد الأكثر أمنا في العالم، في حين أن أفغانستان هي الأكثر خطورة.

في عام 2019 ، تم تصنيف أفغانستان كأخطر بلد في العالم متخلفة على العراق واليمن وجنوب السودان في المراتب الأخيرة، في المقابل، صنفت أيسلندا كأكثر البلدان أمنا في العالم، لتحافظ بذلك على مركزها لعامين متتاليين لتتبعها كل من نيوزيلندا والبرتغال والنمسا والدنمارك.

واحتلت فرنسا المرتبة الـ60 في التصنيف بالقرب من فيتنام بالمرتبة الـ 57 والسنغال في المرتبة الـ 58 بعيدا عن ألمانيا في المرتبة الـ 22، وجاءت إيطاليا في المرتبة الـ 39 والمملكة المتحدة البريطانية في المرتبة الـ45.

وأوضح التصنيف بشكل عام، أنه في عام 2019 شهد مستوى السلام والأمن العالميين تحسنا ملحوظا لأول مرة منذ خمس سنوات، نتيجة انخفاض حدة التصعيد العسكري في جميع أنحاء العالم.

وتجدر الإشارة، وفق التقرير، إلى أن الدول الخمس ذات الإنفاق العسكري الأكبر (الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمملكة العربية السعودية والهند وروسيا) قلصت من عدد قواتها المسلحة، بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد الوفيات الناجمة عن الإرهاب من 32000 شخص عام 2014 إلى 12000 شخص بعد أربع سنوات.


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