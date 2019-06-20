اللجنة المنظمة لـ«كان 2019» تعتذر للمغرب

20 يونيو 2019 - 04:53 م

اعتذرت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا 2019 برئاسة هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، للمغرب بسبب خطأ غير مقصود يتمثل فى نشر علم للمغرب غير معترف به على موقع تذكرتى، وكذلك فيديو يتضمن نفس الخطأ.

وجاء نص البيان كالتالى:

تتقدم اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الافريقية 2019 بخالص الاعتذار للسلطات المغربية وللاتحاد المغربي لكرة القدم وجماهير كرة القدم المغربية عن الخطأ غير المقصود بظهور علم غير معترف به.. والذي ظهر على موقع تذكرتي الإلكتروني وأحد الفيديوهات الغنائية دون اعتماد من اللجنة المنظمة للبطولة .

وتؤ كد اللجنة المنظمة للبطولة على كامل احترامها لألشــــقاء المغاربة ومملكة المغرب الشــقيقة وســيادتها الوطنية ورمزها الوطني، وأن اللجنة على ثقة أن ما حدث ال يمكن أن يؤثر على متانة العالقة بين الهيئات الرياضية في كال البلدين وجماهيرهما العريقة..

مهندس / هاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة