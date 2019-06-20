  • الخميس 20 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر06:58 م
بحث متقدم
حزب النور

بيان من حزب النور للرد على«أردوغان» بسبب «مرسي»

صواريخ إيرانية

تعرف على الصاروخ الإيراني الذي أسقط الطائرة الأمريكية

جيش الاحتلال الإسرائيلي

رجل دين عربي يزور جيش الاحتلال ويدعو له

احمد احمد والسيسي

رئيس «كاف» يتحدث عن المنتخب المرشح.. وسر رقم 9

محمد مرسي

بعد وفاته.. قرار قضائي بشأن مرسي

الافتاء

«الإفتاء» تدعو المصريين لتشجيع المنتخب بهذه الطريقة

اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط

بلاغ للنائب العام ضد محافظ أسيوط.. تعرف على السبب

المغرب

اللجنة المنظمة لـ«كان 2019» تعتذر للمغرب

ارتجاف ميركل

سر ارتجاف ميركل أمام الرئيس الأوكراني

امم افريقيا

مفاجأة.. منتخب الكاميرون يرفض المشاركة في أمم إفريقيا

بعد وفاته.. قرار قضائي بشأن مرسي

قضايا وحوادث

محمد مرسي
محمد مرسي

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

موسى: "كل اللي عيطوا على مرسي خونة وهفضحهم"

#

الخارجية ترد على اتهامات أممية بشأن وفاة "مرسي"

#

وفاة «مرسي» تسقط مطالب الإخوان

#

أول تعليق من نجل «مرسي» على وفاته

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس الأسبق محمد مرسي لجلسة 18 يوليو المقبل، لتقديم صور ضوئية من الأحكام الجنائية النهائية الصادرة ضده.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 12088 لسنة 72 ق، المقامة من أشرف فرحات المحامي، بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها المعزول محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة، فهو لم يقدم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر، حتى يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط في الدولة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» منتخب كوت ديفوار يصل مطار القاهرة
» تجديد حبس هارب من دفع مليون و557 ألف جنيه غرامات
» «نيمار» يرفض الانتقال للريال.. ويقترب من برشلونة
» رئيس «كاف»عن تأمين البطولة: نحتاج هذا الأمن في بلادنا
» بسبب 900 جنيه عاطلان يطعنان جارهما وسط الشارع
» «العتيبي» ينضم لطاقم معلقي قناة تايم سبورت
» «سليماني»: الجزائر لن تتنازل عن لقب أمم إفريقيا
» المجلس العسكري السوداني يقيل النائب العام
» "المترو" يتضامن مع البطولة "الأفريقية" ويمد فترة تشغيله
» لا يتوقف ثديها عن النمو
» "الداخلية" تتوعد المخالف بكان 2019

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات