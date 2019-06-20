بعد وفاته.. قرار قضائي بشأن مرسي

20 يونيو 2019 - 05:23 م

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس الأسبق محمد مرسي لجلسة 18 يوليو المقبل، لتقديم صور ضوئية من الأحكام الجنائية النهائية الصادرة ضده.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 12088 لسنة 72 ق، المقامة من أشرف فرحات المحامي، بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها المعزول محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة، فهو لم يقدم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر، حتى يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط في الدولة.