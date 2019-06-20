«الإفتاء» تدعو المصريين لتشجيع المنتخب بهذه الطريقة

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إستاد القاهرة

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دعت دار الإفتاء المصرية، جميع المصريين إلى مساندة المنتخب الوطني لكرة القدم، ومساندته خلال المشاركة في مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، داعية بالتوفيق للمنتخب.

وقالت "الإفتاء" عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" ": ندعو الله تعالى أن يوفق لاعبي المنتخب المصري إلى تحقيق ما يسعد قلوب المصريين جميعًا".

وأضافت – قبل أن تشير لجميع لاعبي المنتخب في المنشور الذي نشرته على الصفحة الرسمية- ":كما ندعو جميع المصريين إلى الالتفاف حول منتخبهم الوطني بطريقة أخلاقية حضارية تليق بسمعة مصر وحضارة شعبها العظيم".

ويخوض المنتخب الوطني لكرة القدم غدصا الجمعة اولى مباراياته في البطولة أمام منتخب زيمبابوي في العاشرة مساءً باستاد القاهرة.


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