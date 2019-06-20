» رئيس «كاف»عن تأمين البطولة: نحتاج هذا الأمن في بلادنا

20 يونيو 2019 - 05:29 م

أشاد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، بالمجهود الكبير الذي قدمته السلطات المصرية لسلامة المشجعين فى بطولة امم افريقيا 2019 التى تنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل .

وقال أحمد أحمد، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الخميس في قاعة المؤتمرات بملعب القاهرة الدولي، إنه يجب تضافر الجهود على الصعيد الأمنى أو التنظيمى تجنبا للمشكلات، مضيفا، "نحن إخوة، ولا يجب علينا التخوف من أى شىء هنا فى مصر، وقارتنا بحاجة إلى هذا الأمن والأمان الموجود هنا فى القاهرة وكل مدن البطولة".

وتنطلق منافسات بطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمة على ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.