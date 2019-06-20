» «سليماني»: الجزائر لن تتنازل عن لقب أمم إفريقيا

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أكد إسلام سليماني مهاجم فريق نيوكاسل الإنجليزي والمنتخب الجزائري، أن فريقه جاء إلى مصر من أجل التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال سليماني في تصريحات مصورة نشرتها صفحة  الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حيث قال: "نحن هنا لكي نفوز بلقب كأس إفريقيا".

وأضاف "سنفعل كل شيء من أجل الفوز بالبطولة".

وكان اختيار إسلام سلماني ضمن قائمة المنتخب الجزائري قد واجه العديد من الانتقادات بسبب ابتعاد اللاعب عن المشاركة بشكل أساسي مع فريقه التركي فناربخشة.

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة مع السنغال وكينيا و تنزانيا.


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