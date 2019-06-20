  • الخميس 20 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر06:59 م
بحث متقدم
حزب النور

بيان من حزب النور للرد على«أردوغان» بسبب «مرسي»

صواريخ إيرانية

تعرف على الصاروخ الإيراني الذي أسقط الطائرة الأمريكية

جيش الاحتلال الإسرائيلي

رجل دين عربي يزور جيش الاحتلال ويدعو له

احمد احمد والسيسي

رئيس «كاف» يتحدث عن المنتخب المرشح.. وسر رقم 9

محمد مرسي

بعد وفاته.. قرار قضائي بشأن مرسي

الافتاء

«الإفتاء» تدعو المصريين لتشجيع المنتخب بهذه الطريقة

اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط

بلاغ للنائب العام ضد محافظ أسيوط.. تعرف على السبب

المغرب

اللجنة المنظمة لـ«كان 2019» تعتذر للمغرب

ارتجاف ميركل

سر ارتجاف ميركل أمام الرئيس الأوكراني

امم افريقيا

مفاجأة.. منتخب الكاميرون يرفض المشاركة في أمم إفريقيا

برئاسة "شكري".. جلسة مغلقة بالاتحاد الأفريقي لبحث الأوضاع في السودان

الحياة السياسية

الاتحاد الافريقي
الاتحاد الافريقي

وكالات

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. إحباط مخطط انقلاب على المجلس العسكري

#

تفاصيل اتصال سامح شكري ونظيره الأمريكي

#

مصر والصومال تبحثان الوضع بالسودان

#

مجلس الأمن يعقد اجتماعًا طارئًا بشأن أحداث السودان

بدأ وزراء خارجية الشركاء الإقليميين للسودان، الخميس، جلسة مغلقة بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، لبحث تطورات الأوضاع في البلد الذي يعاني من اضطرابات داخلية منذ شهور.

وانطلقت الجلسة برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، ومشاركة رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي، ووزراء خارجية إثيوبيا وجيبوتي وجنوب السودان وكينيا والصومال.

ومثّل الخرطوم في الجلسة التي تعقد بعيدا عن وسائل الإعلام، وكيل وزارة الخارجية السودانية بالإنابة، إلهام إبراهيم.

وفي السادس من يونيو الجاري، قرر الاتحاد الإفريقي، تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين لتسليم السلطة للمدنيين.

وجاء القرار وقتها، عقب جلسة طارئة مجلس السلم والأمن الإفريقي (تابع للاتحاد الإفريقي)، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بشأن الأوضاع في السودان.

وفي 11 أبريل الماضي، عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعقبت ذلك تطورات متسارعة، تلخصت في مطالبات بتسليم السلطة للمدنيين، قبل فض اعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، في انتهاك حمّلت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، مسؤوليته للمجلس العسكري، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلا، فيما تقدر وزارة الصحة العدد بـ61.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» منتخب كوت ديفوار يصل مطار القاهرة
» تجديد حبس هارب من دفع مليون و557 ألف جنيه غرامات
» «نيمار» يرفض الانتقال للريال.. ويقترب من برشلونة
» رئيس «كاف»عن تأمين البطولة: نحتاج هذا الأمن في بلادنا
» بسبب 900 جنيه عاطلان يطعنان جارهما وسط الشارع
» «العتيبي» ينضم لطاقم معلقي قناة تايم سبورت
» «سليماني»: الجزائر لن تتنازل عن لقب أمم إفريقيا
» المجلس العسكري السوداني يقيل النائب العام
» "المترو" يتضامن مع البطولة "الأفريقية" ويمد فترة تشغيله
» لا يتوقف ثديها عن النمو
» "الداخلية" تتوعد المخالف بكان 2019

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات