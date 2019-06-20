رجل دين عربي يزور جيش الاحتلال ويدعو له

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زار رجل الدين الفرنسي من أصل تونسي، حسن الشلغومي، تل أبيب والتقى عدداً من المسؤولين الإسرائيليين خلال زيارته.

نوظهر "الشلغومي" في فيديو نشرته حسابات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعانق عددا من الجنود الإسرائيليين والمتحدث الرسمي باسم الجيش أفيخاي أدرعي، وضابط إسرائيلي آخر.

وقال الشلغومي في الفيديو "إن اسرائيل لا تعادي المسلمين وأنها فقط تحارب الإرهابيين مثل حزب الله وحماس والحوثيين والنظام الإيراني، وأنها ستجلب الأمان والسلام للمنطقة وللمسلمين".

كما دعا حسن الشلغومي بالتوفيق والنصر للجيش الإسرائيلي، ليجيبه أدرعي "أنتم من القلائل الذين تتفهمون الخطر الذي نعانيه من غزة والحدود الشمالية".


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