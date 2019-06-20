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صور غير مسبوقة لهجمات 11 سبتمبر

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هجمات 11 سبتمبر
هجمات 11 سبتمبر

وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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عثر أخصائيون في التوثيق كانوا اشتروا مجموعة من الأقراص المدمجة كانت تباع في تصفية أحد المنازل على 2400 صورة التقطت في موقع هجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك، والتي يطلق عليه اسم "الأرض صفر، أو Ground Zero " عقب وقوع تلك الهجمات في ذلك اليوم.

ويبدو أن هذه الصور التقطها عامل بناء لم يكشف عن هويته بعد، كان يساعد في رفع أنقاض برجي مركز التجارة العالمي والمنطقة المحيطة به.

وتشمل الألبومات الرقمية صورا لموقع الهجمات التقطت من الأرض ومن أعلى، وتظهر عمال البناء وهم منهمكون في عملهم والدمار الذي أصاب المباني القريبة من مكان برجي مركز التجارة العالمي.

وكانت هجمات سبتمبر - التي استخدم فيها انتحاريون طائرات مدنية قادوها لترتطم بأهداف في نيويورك وواشنطن، كما تحطمت إحداها في حقل بولاية بنسلفانيا - قد أودت بحياة نحو 3000 إنسان.

يقول الدكتور جوناثان برجيس، وهو أحد أخصائيي التوثيق "في العادة يتجاهل الناس مواد كهذه في مبيعات التصفية، وكان من المرجح أن تجد هذه الأقراص طريقها إلى القمامة لو لم نكن هناك في الوقت المناسب." وكان زميل برجيس، جيسون سكوت، هو الذي حضر عملية البيع.

وأضاف برجيس "كانت معجزة أننا تمكنا من استعادة محتويات هذه الأقراص، فالأقراص المدمجة المنتجة في تلك الفترة لم تكن عالية الجودة".















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