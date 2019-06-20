بيان من حزب النور للرد على«أردوغان» بسبب «مرسي»

20 يونيو 2019 - 06:50 م

شن حزب النور السلفي ، اليوم الخميس، هجوما شرسا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب تصريحاته الأخيرة بعد وفاة الرئيس الاسبق محمد مرسي والتي تتضمن التشكيك في وفاته الطبيعية بل والاتهام بقتله، والتلويح بإثارة الأمر دوليا".

واستنكر المهندس جلال مرة النائب الأول لرئيس حزب النور، تكرار تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي يهاجم فيها الدولة المصرية بمناسبة أو بدون مناسبة.

وقال "مرة" – في بيان له اليوم – أن هناك بعض الجهات الخارجية ومنها الحكومة التركية تصر على التعامل مع مصر، على أنها جماعة بعينها لا على أنها دولة ووطن يضم أكثر من مائة مليون، مشيراً إلى أن هناك إصرار على زعزعة استقرار الدولة المصرية لكى تلحق بغيرها من الدول التي تفككت وانهارت.

وتابع، لا يمكن تفسير تصريحات أردوغان على أنها تعاطف إنساني و إلا لحازت قضايا الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي و علماء أهل السنة في سجون إيران ، اهتماما مماثلًا.