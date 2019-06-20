عقوبات مشددة لمن يدخل ملاعب أمم إفريقيا بدون تصريح

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امم افريقيا
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وزارة الداخلية

المصريون

امم افريقيا

كشفت وزارة الداخلية عن خطتها الأمنية لتأمين منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، الخميس، إنه لن يسمح بدخول الاستاد إلا لحاملى الـFAN ID والتذكرة الخاصين بالمشجع.

وينص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، فى المادة 86 :"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض".

وفى سياق متصل ببيع تذاكر المباريات ينص قانون الرياضة فى المادة 90 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر الفا ولا تزيد على ثلاثين الفا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة التى يحددها النظام السياسى للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.

وكان موقع تذكرتى انطلق بمنتصف مايو الماضى للحصول على تذكرة بطولة الأمم الأفريقية و الـ FAN ID ،وهى بطاقة هوية المشجّع هي بمثابة وثيقة تعريفية تستوجب السلطات حملها حيث يتعيّن على كل صاحب تذكرة في البطولة أن يحمل بطاقة هوية المشجّع (FAN ID ) لكي يتسنى له دخول الملاعب التي تستضيف مباريات كأس بطولة الأمم الأفريقية " كان " 2019 ، وتم أستخدامها فى بطولة كأس العالم الماضى روسيا 2018.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تنفيذ أحكام القانون بكل حسم وحزم فى مواجهة أى إخلال بالأمن والنظام، كذا تنفيذ أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة وما تضمنه من تجريم الدخول أو محاولة الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون حق أو كان محرزًا أو حائزًا ألعابًا نارية أو مواد حارقة أو قابلة للاشتعال أو الإتيان بأي أفعال تؤدى لأحداث شغب أو اعتداء على المنشآت.


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