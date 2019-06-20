شاهد.. انكشاف مؤخرة فنانة شهيرة على المسرح

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تعرضت المغنية الأمريكية كاردي بي لموقف محرج على المسرح، خلال إحيائها لأحدث حفلاتها ضمن مهرجان “بونارو للموسيقى والفنون 2019″، حيث تفاجأت كاردي بتمزق سروالها.

فخلال تقديم كاردي لوصلة راقصة تمزق سروالها من الخلف مما أدى إلى كشف جزء من مؤخرتها، ولسوء حظها حدث ذلك في اللحظة التي أدارت فيها ظهرها للجمهور.

وكانت كاردي ترتدي جامبسوت ضيق، يبدو أنه تمزق بسبب رقصها، ولكم بالرغم من تعرضها لهذا الموقف المحرج، أكملت كاردي حفلتها، ولكنها اضطرت لتغيير ملابسها، فارتدت روب أبيض فوق ملابسها الداخلية.


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