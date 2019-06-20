» «إنفانتينو» يحضر افتتاح أمم إفريقيا 2019

20 يونيو 2019 - 07:34 م

يحضر السويسرى جيان انفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، مباراة إفتتاح بطولة أمم أفريقيا غدًا الجمعة، بين مصر وزيمبابوي المقرر لها العاشرة مساء الغد باستاد القاهرة.

كان الدكتور طارق كمال رئيس لجنة المراسم ببطولة أمم افريقيا 2019، أكد أن التجهيز لحفل افتتاح البطولة الذى يقام باستاد القاهرة غدا الجمعة، تم على أفضل ما يكون وبالشكل اللائق لمصر وللوفود المشاركة.

وأكد طارق كمال أن لجنة المراسم عقدت اجتماعات مستمرة لتجهيز خطة استقبال الضيوف وكبار الزوار فى حفل افتتاح البطولة، خاصة أن الحفل سيشهد حضور مجموعة كبيرة من رؤساء وقادة الدول المشاركة منتخباتها فى البطولة.

وتابع رئيس لجنة المراسم أن اللجنة وضعت خطة استقبال كبار الزوار لإخراج الحفل بالشكل اللائق ومواصلة النجاح الذى تحقق خلال حفل سحب قرعة البطولة، والذى أبهر ضيوف مصر سواء تنظيميا أو إداريا.

وأضاف أن خطة مراسم استقبال كبار الزوار تتضمن العديد من الشخصيات، أبرزها رؤساء ووزراء الدول المشاركة بجانب رؤساء الاتحادات الأهلية وأعضاء اللجنتين التنفيذيتين بالاتحاد الأفريقى والدولى للعبة، موضحا أن الإستقبال سيكون حافلا ويليق بمصر وكذلك بالحضور.