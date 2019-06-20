» مرتضى منصور مهددًا أردوغان: «انتظر هذه النهاية»

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أردوغان

المصريون

مرتضى منصور

شن مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا ناريًا ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب تصريحات الأخير الهجومية ضد مصر وشعبها، والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الحالية.

وقال “منصور” في تصريحات اليوم: ” أنا مندهش من “الكلب السافل” صاحب اللسان الطويل اللي اسمه “أردوغان”، قاتل الأرمن في تركيا، وقاتل القضاة والصحفيين واعتقلهم”.

وأضاف: ” أردوغان يُهاجم مصر والرئيس السيسي، وعايز أفكره بالانقلاب الوهمي للقضاء على الجيش التركي والقضاة والصحفيين، وعايز أفكره بتزويرالانتخابات في اسطنبول، بقوله “خليك في بلدك” “.

وتابع: ” يا اردوغان انت “قواد” وتركيا مليئة ببيوت الدعارة”.

وواصل: ” أنا عضو في برلمان مصر العظيمة اللي طردتكم وطردت أجدادك من بلدنا، انت أسأت لكل الأتراك في التاريخ، ومصر لن تهتز من “عيل قليل الأدب مثلك” مريض نفسيًا .. وانت شوهت تركيا”.

وأردف: ” أنا عضو برلمان منذ 18 عامًا أنا مؤلف قانوني وعضو بلجنة حقوق الانسان بالبرلمان .. انت مين؟ ، وسوف أتقدم ببلاغ ضدك بالمحكمة الجنائية الدولية بسبب قتل الأرمن والصحفيين والقضاة .. وانت مكانك “مزبلة التاريخ” “.

وأضاف: ” ما علاقتك بـ” السيسي ” هو انت مصري ؟ .. انت راجل قليل الأدب وقواد .. وبلدك الاسلامية حولتها لبيت كبير للدعارة، أول مرة أري انسان مجرم يقوم باعتقال القضاة ويضعهم بالسجون ويذل ضباط الجيش في تركيا.. انت مسلم؟ كنت تسعي لفرض الخلافة الإسلامية ولكن أخذت على “قفاك” “.

وشدد “منصور” في ختام تصريحاته أنه سيتقدم ببلاغ ضد “أردوغان” للمحكمة الجنائية الدولية جراء ما ارتكبه من جرائم ضد الأرمن، والقضاة والصحفيين في تركيا .. وأضاف: ” انت انسان حقير وإرهابي وكافر .. وانتظر المحكمة الدولية”.

 


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