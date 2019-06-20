تجديد حبس المتهمين بسرقة 400 ألف جنيه من شركة سياحة بالعجوزة

20 يونيو 2019 - 08:33 م

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس، 4 مسجلين خطر لمدة 15 يوما بتهمة سرقة 400 ألف جنيه من خزينة شركة سياحة بمنطقة العجوزة.

وجاء في تحريات وتحقيقات المباحث، التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، أن أجهزة الأمن بالعجوزة تلقت بلاغا من صاحب شركة سياحية وإحدى الجامعات الخاصة، بتعرض خزينة الشركة للسرقة، والاسيتلاء على مبلغ مالي يقدر بـ400 ألف جنيه.

وانتقلت قوة من المباحث، تحت قيادة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة، والرائد حسام العباسي معاون المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن الخزينة جرى كسرها بآلة حادة، وراجعت القوات الكاميرات لمعرفة عما إذا كانت رصدت تفاصيل الجريمة من عدمه، وبدأت في فحص العاملين والمترددين على الشركة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وتمت إحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيق.