نادر السيد يكشف عن حارس عرين المنتخب أمام زيمبابوي

20 يونيو 2019 - 09:38 م

كشف نادر السيد حارس المنتخب الوطني الأسبق، عن الأسم الأقرب لحراسة مرمى الفراعنة، غدًا الجمعة، في افتتاح كأس الأمم الإفريقية (مصر2019) أمام منتخب زيمبابوي.

وقال حارس الأهلي والزمالك الأسبق، أن المكسيكي خافير أجيري المدير الفني للمنتخب سيعتمد على محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، بفضل خبرة الأخير التي اكتسبها خلال مشاركته في كأس العالم الماضية روسيا 2018.

وأشار نادر السيد في تصريحات إذاعية إلى أن حراس المنتخب الثلاثة(أحمد الشناوي – محمد الشناوي – محمود جنش) مستوياتهم متقاربة إلى حد كبير، وأنه من الصعب تفضّيل أحد الحراس الثلاثة على الآخر.

وعن عدم وجود حراس مصريين محترفين في الخارج قال نادر السيد: "قرار احتراف حراس المرمى في مصر يرجع إلى تعنت إدارات الأندية، نحن لا نملك معايير لاحتراف الحراس في مصر فالأمر غير محدد المعالم".

وشدد نادر السيد على ضرورة استغلال المنتخب للمباراة الافتتاحية، حيث يعتقد أنها ستؤثر كثيرًا على مشوار الفرعنة نحو التتويج باللّقب الغائب عن الخزائن منذ 2010.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني سيواجه منتخب زيمبابوي، غدًا الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة العاشرة.