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السودان.. البرهان يبحث المرحلة الانتقالية مع سفير الاتحاد الأوروبي

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رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان
رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان

المصريون ووكالات

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بحث رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الخميس، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم السفير جان ميشيل دوموند، مستجدات المرحلة الانتقالية في البلاد.
وأفاد بيان صادر عن المجلس أن اللقاء تناول "الوضع السياسى الراهن بالبلاد وعملية التفاوض بين المجلس والقوى السياسية".
وقال الدبلوماسي الأوروبي إن اللقاء تناول سير الحوار بين المجلس العسكرى والقوى السياسية حول ترتيبات المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة مدنية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدعم وساطة الاتحاد الإفريقي والجهود الإثيوبية لتسهيل التفاوض بين الأطراف السودانية، بحسب البيان.
وأعرب ميشيل عن أمله أن تشرع الأطراف فى استئناف الحوار بعد توقفه إثر فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 3 يونيو/ حزيران الجاري.
وبشأن احداث فض الاعتصام، قال ميشيل إن "البرهان أوضح أن المجلس لم يكن يعتزم فض الاعتصام ولكن جهات تدخلت وهناك تحقيقات شفافة وذات مصداقية تجرى الآن فى هذا الشأن".
وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأعقبت ذلك تطورات متسارعة، تلخصت في مطالبات بتسليم السلطة للمدنيين، قبل فض اعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، في انتهاك حمّلت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، مسؤوليته للمجلس العسكري، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلا، فيما تقدر وزارة الصحة العدد بـ61.

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