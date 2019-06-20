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الجيش الإيراني ينشر مشاهد إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة

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نشر الجيش الإيراني، الخميس، مشاهد إسقاطه طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز.
وبث الجيش الإيراني عبر التلفزيون الرسمي، لحظة استهداف صاروخ دفاع جوي، جسما طائرا في السماء.
وأوضح أن الجسم المستهدف هو طائرة استطلاع أمريكية من طراز "آر كيو-4 غلوبال هوك".
وأضاف أن الطائرة أقلعت من قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، وأسقطت لـ"انتهاكها الأجواء الإيرانية" في مضيق هرمز.
وفي وقت سابق الخميس، قالت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري، إنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز "غلوبال هوك"، تابعة للقوات الجوية الأمريكية، تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عمان.
غيّر أن الجيش الأمريكي نفى ما أعلنته طهران، وقال إن الطائرة التي تم إسقاطها بصاروخ إيراني "كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأنه لا وجود لأي طائرات مسيرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني".
وعقب ذلك، قالت الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، إن إسقاط إيران طائرة مسيرة تابعة لها فوق مضيق هرمز، "عمل استفزازي غير مبرر على أحد أجهزة المراقبة الأمريكية في المجال الجوي الدولي"، حسب قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.
وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة وإيران من جهة أخرى جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.
وتزايد التوتر، مؤخرا، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية. 

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