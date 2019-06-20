ظريف: عثرنا على أجزاء من الطائرة الأمريكية في مياهنا الإقليمية

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أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده عثرت في مياهها الإقليمية على أجزاء من حطام الطائرة الأمريكية المسيرة، التي أسقطتها في وقت سابق الخميس.
وقال ظريف، في تغريدة على تويتر، "في الساعة 00: 14 (لم يحدد بأي توقيت) أقلعت طائرة أمريكية مسيرة في وضعية التخفي من الإمارات، وانتهكت الأجواء الجوية الإيرانية".
وأضاف: "استهدفت (الطائرة) الساعة 04: 05 عند الإحداثيات (25°59'43"N 57°02'25"E) بالقرب من كوه مبارك".
وتابع: "انتشلنا أجزاء من (حطام) الطائرة العسكرية الأمريكية المسيرة من مياهنا الإقليمية حيث تم إسقاطها".
وفي وقت سابق الخميس، قالت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري"، في بيان، إنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز "غلوبال هوك"، تابعة للقوات الجوية الأمريكية، تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عمان.
غيّر أن الجيش الأمريكي نفى ما أعلنته طهران، وقال إنّ الطائرة التي تم إسقاطها بصاروخ إيراني "كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأنه لا وجود لأي طائرات مسيرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني".
وعقب ذلك، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، إن إسقاط إيران طائرة مسيرة تابعة لها فوق مضيق هرمز، "عمل استفزازي غير مبرر على أحد أجهزة المراقبة الأمريكية في المجال الجوي الدولي"، حسب قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.
وتشهد المنطقة توترًا متصاعدًا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة وإيران من جهة أخرى جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.
وتزايد التوتر، مؤخرًا، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية. 

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