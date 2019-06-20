واشنطن: السعودية شريك رئيسي لنا ونقف بجانبها

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قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن على الولايات المتحدة الوقوف بجانب السعودية بصفتها شريكًا أمنيًا رئيسيًا، وذلك ردًا على سؤال عن حكم أصدرته محكمة إنجليزية يقول إن بريطانيا خالفت القانون بالسماح ببعض صفقات مبيعات الأسلحة للسعودية.
وحسب «رويترز»، قال كلارك كوبر، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية، للصحفيين، في مؤتمر عبر الهاتف، إن الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما علاقات ثنائية طويلة الأمد مع السعودية.
وقال: «إنهم يضطلعون بقدر كبير من مهمة حماية المصالح الأمريكية والأفراد الأمريكيين ويتوجب علينا الوقوف جنبا إلى جنب مع شركائنا، خاصة عندما يكونون على الخطوط الأمامية من أجل مصالحنا».

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