» شاهد: إيران تنشر فيديو لإسقاط الطائرة الأمريكية

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نشر الحرس الثوري الإيراني فيديو يُظهر إسقاط طائرة التجسس الأمريكية المُسيرة، فجر الخميس، بعد دخولها أجواء البلاد، حسب الرواية الإيرانية.
ويأتي نشر الحرس الثوري الإيراني لمشاهد إسقاط الطائرة عقب نشر وزارة الدفاع الأمريكية لقطات قالت إنها توثق اللحظات الأولى لإسقاط الحرس الثوري الإيراني للطائرة.
وأكدت إيران أنها أسقطت طائرة التجسس الأمريكية فوق أراضيها، لكن الولايات المتحدة كذّبت الرواية الإيرانية وقالت إن الطائرة أُسقطت فوق المياه الدولية بهجوم «غير مبرر».


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