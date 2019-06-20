  • الجمعة 21 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:08 ص
بحث متقدم
محمد صلاح وشيرين

هكذا يتغلب محمد صلاح على الضغوطات؟

الجنيه

مساعد وزير التموين: هذا الأمر الهام يساعد على رفع قيمة الجنيه

الليمون

"التموين" تكشف: هذا هو سر ارتفاع أسعار الليمون

إناث تتعاطى المخدرات

لهذه الأسباب.. 27% من متعاطي المخدرات إناث

زيمبابوي

أزمة داخل معسكر زيمبابوي تهدد مباراة الافتتاح

مجلس النواب

هيكلة الجهاز الإدارى.. العمالة الزائدة تبحث عن حلول

أرشيفية

بـ«7 توصيات».. هل تنتهي أزمة عجز الأطباء؟

امم افريقيا

عقوبات مشددة لمن يدخل ملاعب أمم إفريقيا بدون تصريح

نواب: الحكم بمصرية "تيران" انتصار للتاريخ

فصل الموظف الإخواني.. هل يخالف الدستور؟

العافي ووالد المعفو عنه

العفو عن قاتل سعودي مقابل تنفيذ طلبين مفاجئين

بالفيديو..

"التموين" تكشف: هذا هو سر ارتفاع أسعار الليمون

آخر الأخبار

الليمون
الليمون

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة مدوية بشأن الأسعار الجديدة لـ"الليمون"

#

انخفاض كيلو الليمون لـ7 جنيهات خلال أيام

#

بعد «خليه يعصفر».. هل تنخفض أسعار الليمون؟

#

أديب لـ"المصريين": "مش لازم تشربوا ليمون"

كشف أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، عن سر ارتفاع أسعار الليمون، خلال الفترة الماضية، بعد تأثر المحصول بالعاصفة الترابية التي ضربت مصر في مارس الماضي.
وقال حسام الدين، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن موعد العاصفة الترابية في مارس الماضي هو موعد الأزهار الخاصة بالليمون، لذلك سقط 50% من المحصول.
وتابع مساعد وزير التموين أن ذلك أدى لتراجع حجم المحصول، مما أحدث فجوة لمدة 15 يومًا، ثم عاد الليمون إلى سعره الطبيعي مرة أخرى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. إطلاق الأغنية الرسمية لبطولة أمم أفريقيا
» سامح شكري: هذا هو الحل الوحيد للأزمة في السودان
» شاهد: إيران تنشر فيديو لإسقاط الطائرة الأمريكية
» الأطراف السودانية تقبل وساطة سلفاكير
» أمريكا تدرج كوبا والسعودية في قائمة الاتجار بالبشر
» بعد وفاته.. قرار قضائي بشأن مرسي
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة مصر وزيمبابوي
» أول رد بريطاني بشأن أزمة "رأس توت عنخ آمون"
» «نيانت» حكمًا لمباراة افتتاح أمم إفريقيا
» مرتضى منصور مهددًا أردوغان: «انتظر هذه النهاية»
» سفير زيمبابوي ينقذ المباراة الافتتاحية لـ«كان 2019»

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات