"التموين" تكشف: هذا هو سر ارتفاع أسعار الليمون

20 يونيو 2019 - 11:50 م

كشف أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، عن سر ارتفاع أسعار الليمون، خلال الفترة الماضية، بعد تأثر المحصول بالعاصفة الترابية التي ضربت مصر في مارس الماضي.



وقال حسام الدين، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن موعد العاصفة الترابية في مارس الماضي هو موعد الأزهار الخاصة بالليمون، لذلك سقط 50% من المحصول.

