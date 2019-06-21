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هكذا يتغلب محمد صلاح على الضغوطات؟

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محمد صلاح وشيرين
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كشف النجم المصري محمد صلاح عن طريقته للتغلب على الضغوطات، قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019.
وفي تصريحات لشبكة قنوات «بي إن سبورتس» قال صلاح: «ألجأ للتأمل أو الجلوس وحيدًا، إذا شعرت بأنني مضغوط أحاول تصفية ذهني من أي ضغوط حولي».
وأضاف: «تكون في مرحلة كبيرة وأنا الآن في مكانة كبيرة، الضغط في كل مكان وأي وقت».
وأكد صلاح: «لا أحب أن يؤثر ذلك علّي، أحب النزول لأرض الملعب وأنا هادئ وذهني صافٍ».
واختتم جناح ليفربول: «في النهاية إذا لم تلعب بمصر ستكون بحاجة للفوز بالبطولة، ذلك اللقب لم أحققه مع المنتخب، أسعى للتويج ببطولة إفريقيا مع المنتخب الوطني، وصلت للنهائي الماضي وخسرت لكن هذا الموسم أنا متحمس».

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