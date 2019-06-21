» الهند ترسل سفينتين حربيتين إلى الخليج لهذا السبب

21 يونيو 2019 - 12:20 ص

أعلنت الهند الخميس إرسال سفينتين حربيتين وزيادة الرقابة الجوية في الخليج حيث يتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "برس ترست أوف انديا" عن البحرية الهندية أنّ السفينتين "ي. ان. اس. تشناي واي. ان. اس. سوناينا نشرتا في خليج عمان والخليج العربي للاضطلاع بعمليات أمن بحري".

وأشارت البحرية إلى أنّ الهدف "طمأنة السفن التي ترفع علم الهند وتعمل في خليج عمان ، في أعقاب الحوادث ذات الصلة بالأمن البحري التي وقعت في المنطقة".



وأكدت البحرية الهندية أنّ "مراقبة جوية (من قبلها) قائمة أيضاً في المنطقة".

