» شاهد.. العثور على "عين تنين" فوق أحد الجبال باليابان

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تننين

حدث ما يسمى بإيقاظ "عين التنين" عندما بدأ ذوبان الثلوج والجليد لقد حدث ذلك في أوائل يونيو فى اليابان مما تسبب القلق لعلماء القشرة الارضية.

نهضت بقعة سياحية شهيرة في اليابان، تسمى "عين التنين"، عند سفح جبل هاشيمانتي في نيسيكو. ونشر فيديو "العين" في الإنترنت.

يُظهر مقطع الفيديو، المنشور على موقع يوتيوب، الثلج والجليد، الذي تشكل على شكل "عين حقيقية" ، البؤبو والقزحية والبياض ، في الوقت نفسه، نظرًا لحجمها، من المعتاد مقارنة "العين" بعين التنين.


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