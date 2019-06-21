اعترافات تنشر لأول مرة بين "عكاشة" ومحمد مرسي

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محمد مرسي

توفيق عكاشة


روي الإعلامي توفيق عكاشة، أسرار عن علاقته بالرئيس المعزول الراحل محمد مرسي لأول مرة ، مؤكدا أنه يعرف " مرسي "منذ عام 2000، حينما كان الأخير عضوا بالبرلمان عن مدينة الزقازيق.

وأضاف "عكاشة "، من خلال برنامج "مصر النهارده" المذاع علي فضائية "الحياة"، بأنه سبق وأن أهدي الرئيس المعزول شامبو للشعر حيث كان يعاني من انتشار القشرة.

 وتابع  "عكاشة"، :" المؤيدين لمحمد مرسي يتاجرون بوفاته ،يتاجرون بأمر وقضاء رب العزة ودا شيء طبيعي ،بس دي فلسفة الإخوان الذين يتاجرون بالدين ،  إذا كانوا قد تاجروا بالدين وجعلوا من الدين الإسلامي تجارة لهم فالطبيعي جدا يتاجروا بالموت".

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