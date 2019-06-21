» سيدة تصطاد مهندسًا لممارسة الرذيلة ثم تسلمه لعصابة

21 يونيو 2019 - 10:33 ص

ضبطت مباحث الجيزة 3 أشخاص وسيدة لاتهامهم باستدراج مهندس، وتصويره عاريا، لسرقته بالإكراه فى بولاق الدكرور.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من مهندس زراعى، اتهم فيه 3 عاطلين وربة منزل، باستدراجه لشقة أحدهم، وتصويره عاريا، وسرقته بالإكراه.

بإجراء التحريات، تبين أن المتهمين استدرجوا المهندرس عبر شبكة الإنترنت، بحجة ممارسة الرذيلة، ثم صوروه عاريا، واستولوا على متعلقاته.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن ضباط مباحث بولاق الدكرور من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.