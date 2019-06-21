شاهد.. آخر ما طلبه محمد مرسي قبل وفاته

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وفاة

صدى البلد

مصطفى بكرى

محمد مرسي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب أن سيارة الإسعاف توجهت لمكان المعزول محمد مرسي فور تعرضه للإغماء خلال محاكمته في قضية التخابر.

وأضاف، "بكري" خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية "صدي البلد" الفضائية، بأن مرسي قبل وفاته طلب الحديث وبعد سماح رئيس المحكمة ، تكلم عن عدم اختصاص المحكمة باعتباره رئيس الجمهورية، وأنه لديه أسرارا يريد عرضها في جلسة سرية، وهو ما رفضه رئيس المحكمة وأبلغ الرئيس المعزول أنه يمكنه الحديث بما يشاء خلال الجلسة وهو ما رفضه مرسي وشكر المحكمة على سعة صدرها.

وتابع الإعلامي ، أن الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي تم نقله لسيارة الإسعاف بعد دقيقتين فقط من تعرضه للإغماء، لكنه توفي وسط زملائه داخل ساحة المحكمة لكنه قد فارق الحياة قبل وصوله للمستشفى، لافتا إلي ضرورة الحذر من شائعات الإخوان المغرضة حول وفاة "مرسي".
شاهد الفيديو..

 


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