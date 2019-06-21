روسيا تحذر أمريكا من التهور بهذا الأمر

21 يونيو 2019 - 10:42 ص

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن خطر النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ما زال موجودا، وأن موسكو تدعو واشنطن للتفكير في العواقب وعدم اتخاذ خطوات متهورة.

وقال ريابكوف للصحفيين: "أغلب "الحرائق" في الشرق الأوسط بدأت بسبب خط أشعلته واشنطن. وخطر النزاع ما زال قائما، ونحن ندعو مرة أخرى الشخصيات المسؤولة إذا كانوا موجودين في واشنطن بالتفكير في العواقب وعدم اتخاذ خطوات متهورة".

وأضاف ريابكوف: "الولايات المتحدة تتعمد اتباع نهج تصعيد الموقف. إنها تثير الموقف وتدفعه إلى هاوية النزاع المفتوح".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر يوم الخميس، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قالت، الأربعاء، إن أحدث عملية لنشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط التي أُعلنت يوم الاثنين تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع "وغيرها من قدرات الردع".