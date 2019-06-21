» تحذيرات هامة للخطباء قبل صلاة الجمعة

21 يونيو 2019 - 10:49 ص

حذرت وزارة الأوقاف الأئمة والخطباء من الخروج عن نص خطبة الجمعة والتي حددتها بعنوان «مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر» مشددة على الالتزام بوقت الخطبة في حدود ما بين 15 إلى 20 دقيقة.

وأكدت الوزارة فى بيان لها على إحالة أي مخالفة في ذلك إلى رئيس القطاع الديني لإعمال شأنه في المخالفة التي تستلزم إلغاء تصريح خطابة أي خطيب مكافأة لا يلتزم بالتعليمات، ووقف أي إمام لا يلتزم بالتعليمات عن الخطابة وإحالته إلى باحث دعوة.

وفي ذات السياق شددت الوزارة على جميع مديري المديريات ومديري الإدارات والمفتشين ومفتشي العموم ومفتشي المتابعة ورؤساء الأقسام تكثيف المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة.

وقالت الوزارة إنها تأمل من الجميع الالتزام بما يصدر عنها من تعليمات بشأن خطبة الجمعة أو غيرها حفاظا على الفكر الوسطي المستنير من جهة والوصول إلى قلوب الناس وعقولهم بحكمة وسهولة ويسر من جهة أخرى، وتتوجه بكل الشكر والتقدير لجموع الأئمة الواعين الوطنيين المحترمين الأوفياء لدينهم ووطنهم الملتزمين بما يصدر عن الوزارة من تعليمات منظمة للشأن والعمل الدعوي.