"جمعة": تنظيم الإخوان يحتاج لـ"البتر" وسيدفعون الثمن

21 يونيو 2019 - 11:01 ص

شن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، هجومًا عنيفًا علي جماعة الإخوان المسلمين، متوعدهم بـ"بترهم" ودفع الثمن لكل من يدعمهم.

وذكر في منشر نشرته الصفحة الرسمية للأوقاف علي "الفيس بوك" بقولة: "أنه قد ثبت لدينا بالتجربة وبما لا يدع مجالا لأي شك أو تردد أن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية ومن يدور في فلكها من الجماعات الضالة كل ذلك يحتاج إلى البتر ، إذ لا تصلح سياسة الاستيعاب مع أناس لا يؤمنون إلا بأنفسهم ، وما سواهم مباح ومستباح الحقوق : النفس والمال والعرض ، سلاحهم الغدر والكذب والتلون والخداع".

وتابع: "مع تأكيدنا أن الدول التي تدعم تلك الجماعة الإرهابية لن تجني من دعمها لها إلا حسرة وندما يوما ما ، وأنها ستدفع جراء ذلك ثمنا باهظا طال الزمن أو قصر ، لأن الإرهاب الذي تتبناه هذه الجماعة الضالة لا دين له ولا خلق ، وأنه يأكل من يدعمه ويحتضنه ويأويه ، ولو كان في أي من عناصر هذه الجماعات خير لما كانوا أعداء لأوطانهم ساعين إلى هدمها ، غير أن بعض القوى إنما تستخدمهم لتحقيق أغراضها وتنفيذ أجنداتها من باب تحالف أهل الشر ، والطيور على أشكالها تقع .