عامل يمارس الجنس مع 20 سيدة والمحكمة تصدمه

21 يونيو 2019 - 11:17 ص

يواجه الأمريكي كيث رانيري أحكامًا تصل إلى السجن مدى الحياة فى عدة اتهامات من بينها الابتزاز والاتجار بالجنس لتزعمه شبكة للاستعباد الجنسي.

واتهم كيث رانيري متهم بتشكيل عصابة إجرامية، وبالتهديد واستغلال قاصر جنسيًّا- احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، ومن المنتظر أن يستأنف محاموه على القرار.

وقام هذا الرجل -الذي يتمتع بكاريزما قوية- بإيقاع من 15 إلى 20 امرأة تحت تأثيره، حيث يقيم علاقات جنسية معهن على هواه، وكانت إحداهن في الخامسة عشرة فقط.