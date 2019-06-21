ما حدث لـ 70 مليون شخص وصمة عار على الجميع

21 يونيو 2019 - 11:21 ص

استنكر الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، ما يحدث في عالمنا للإنسان بسبب الحروب والنزاعات المسلحة وذلك تضامنًا مع اليوم العالمي للاجئين.

وقال في تغريده له بـ"تويتر": "فى عالمنا اليوم 70 مليون امرأة وطفل ورجل أُجبروا على الفرار بسبب الحروب والنزاعات والإضطهاد".

وتابع: "وصمة عار على الجميع، التضامن معهم والوقوف بجانبهم ليس فقط إلتزام أخلاقي وإنما ضرورة لتحقيق السلم والأمن الدوليين".

وقد تباينت ردود أفعال المتابعين علي تغريدته حيث قال علي أدم :" يا دكتور، السلم والأمن الدوليين إنتهي وسيبدأ من جديد إنتاج حرب عالميه تالته، حضرتك مش ملاحظ إن النازيين بدأوا يحكموا أوروبا وأميركا تحت مسمي يمين متطرف وإنهم بينجحوا بمساعدة شعوبهم وعودة عنصرية اللون والوطنية ."

وأضاف أخر: " بسبب تجارة الاسلحة بدون ضوابط وانتشارها وطمع الحكام واستغلالهم نفوذهم للضغط على الشعوب واجبارهم على الهجرة".

قبل أن يهاجمه أخر بقلة: " هو الدكتور مش واخد بالة انة هو إللى عمل ضربة البداية الخراب..بالعراق