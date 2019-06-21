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داعية إسلامي يعانق جنود إسرائيل بتل أبيب

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي  لحظة التقاء واعظ إسلامي فرنسي من أصل تونسي، يدعى "حسن الشلغومي" بعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب.

ويظهر مقطع الفيديو الواعظ ، وهو يعانق الجنود الإسرائيليين والمتحدث الرسمي باسم الجيش أفيخاي أدرعي، وضابط إسرائيلي آخر، ما أثار موجة من الغضب والجدل.

كما دعا الشلغومي بالتوفيق والنصر لجيش الاحتلال ليجيبه أدرعي "أنتم من القلائل الذين تتفهمون الخطر الذي نعانيه".

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