  • الجمعة 21 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:41 م
بحث متقدم
ارشيف

التشكيل المتوقع للفراعنة في مواجهة زيمبابوي

الدكتور محمد مختار جمعة

أول رد لوزير الأوقاف بشأن الهجوم على "الشعراوي"

بغداد

قتلى ومصابون بتفجير داخل مسجد ببغداد

سيلفي

بوتين وبن سلمان وترامب يتصدرون باليوم العالمي للسيلفي

حبس راقصة وزوجها 4 أيام لممارسة الدعارة

يحلق رأس زوجة شقيقه ويقتلها بعد المعاشرة

المهرجان

عودة مهرجان "الوفاء للحمار" في دولة عربية

سعاد

في ذكرى رحيل سندريلا الشرق.. أسرار لأول مرة عن حياتها

الشيخ أحمد المراغي، من علماء الأزهر الشريف

أزهري يفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمة ختان الإناث

ريهام سعيد

ريهام سعيد تفتح النار علي "ياسمين صبري"

صلاح

تعرف على وعد "صلاح" للاعبين حال الفوز بالبطولة

"تويتر" يشتعل بسبب "أبو تريكة" تعرف على السبب

الرياضة

تريكة
تريكة

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

منع الوافدين من مغادرة الكويت.. تعرف على السبب

#

«التعليم» تطيح بمسئولين كبار.. تعرف على السبب

#

هكذا علق "ساويرس" على مقولة "تريكة أفضل من صلاح"

#

الديهي: "سأعتذر لجمال عيد في هذه الحالة فقط"

مصر

تريكة

طولة افريقيا

قامت العديد من الجماهير المصرية بمظاهرة حب للاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد أبو تريكة، وذلك قبل ساعات من انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2019.

وتم تفعيل "هاشتاج" بعنوان "اهتف لتريكة"، والذي تصدر قائمة الترندات الأكثر تداولاً في مصر.

يأتي ذلك بعدما وجه "تريكة" رسالة الي المنتخب الوطني عبر حسابه الخاص بـ"تويتر" قائلًا فيها: "اليوم يبدأ منتخبنا الوطني مشوار اللقب الثامن الإفريقي ".

وأضاف "كل التوفيق والدعم والتشجيع لكى يحرز أبطالنا هذا اللقب الغالي على أرضنا الحبيبة مصر.. لثامنة يا أبطال ".

ويفتتح المنتخب المصري بطولة كاس الامم الافريقية 2019، مساء اليوم الجمعة، بمباراة أمام زيمبابوي على استاد القاهرة التاريخي الذي يستضيع مباريات المجموعة الأولى.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» عامل يشعل النار في 80 "موتوسيكل"
» بشرى سارة للمرأة الكويتية مطلع العام القادم
» "أديب": هذا هو النجاح الحقيقي لبطولة الأمم
» مظاهرات بالأردن ضد صفقة القرن
» عزل 4 سوادنيين بمطار القاهرة
» انتحار نجار مسلح بجذع شجرة في الشرقية
» موريتانيا تتهم دولة عربية بدعم الإرهاب
» بعثة "الفراعنة" تغادر الكلية الحربية وسط حراسة مشددة
» لماذا استبعد "الإله أنوبيس" من حفل بطولة الأمم إفريقيا؟
» عرض إمارتي لـ "أزارو" للرحيل عن صفوف الأهلي
» إضرام النار في متسولة.. سرقت بسبب الجوع

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات