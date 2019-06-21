"تويتر" يشتعل بسبب "أبو تريكة" تعرف على السبب

21 يونيو 2019 - 11:27 ص

قامت العديد من الجماهير المصرية بمظاهرة حب للاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد أبو تريكة، وذلك قبل ساعات من انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2019.

وتم تفعيل "هاشتاج" بعنوان "اهتف لتريكة"، والذي تصدر قائمة الترندات الأكثر تداولاً في مصر.

يأتي ذلك بعدما وجه "تريكة" رسالة الي المنتخب الوطني عبر حسابه الخاص بـ"تويتر" قائلًا فيها: "اليوم يبدأ منتخبنا الوطني مشوار اللقب الثامن الإفريقي ".

وأضاف "كل التوفيق والدعم والتشجيع لكى يحرز أبطالنا هذا اللقب الغالي على أرضنا الحبيبة مصر.. لثامنة يا أبطال ".

ويفتتح المنتخب المصري بطولة كاس الامم الافريقية 2019، مساء اليوم الجمعة، بمباراة أمام زيمبابوي على استاد القاهرة التاريخي الذي يستضيع مباريات المجموعة الأولى.



