"السقا" ينفعل على صحفي بسبب سؤال شخصي

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مؤتمر صحفي

أحمد السقا

تامر مرسي

انفعل الفنان أحمد السقا، على أحد الصحفيين المشاركين في مؤتمر صحفي، بسبب طرح الأخير سؤال يتعلق بالمنتج تامر مرسي.

وسأل الصحفي، السقا على هامش حفل تكريم عدد من نجوم الدراما في مقر حزب الوفد، قائلا: "سمعنا أنك تعاقدت مع المنتج تامر مرسي، صاحب شركة سينرجي للإنتاج الفني في الموسم المقبل".

ورد السقا علي الصحفي، منفعلا: "على أي أساس بتسأل السؤال ده، دي مش من أصول المهنة إنك تنقل أخبارك من مواقع التواصل دون تأكد".

وعلق السقا، قائلا: "أنا طبعًا يزيدني شرف إني أوقع مع تامر مرسي، بس أنا في الحقيقة موقع مع المنتج صادق الصباح لموسمين".

شاهد الفيديو..


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