» لماذا استبعد "الإله أنوبيس" من حفل بطولة الأمم إفريقيا؟

21 يونيو 2019 - 11:52 ص

حظي الإله" أنوبيس" باهتمام الأيام الماضية بسبب مشاركته في حفل كأس الأمم الأفريقية التي سرعان ما تم استبعاده منها.



وأثار وضع تمثال على هيئة رأس حيوان في مدخل ملعب القاهرة، ردود فعل غاضبة وساخرة على مواقع التواصل، إذ اعتبره كثيرون دعاية غير لائقة بالبطولة.

وتداول مدونون صورة لمجسم فرعوني نصب استعدادا لحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، معتقدين أنه لـ "أنوبيس" إله الموتى في الحضارة المصرية القديمة.

فتح هذا التمثال باب التساؤل حول الرسالة التي يريد منظمو الحفل إيصالها للشعوب الإفريقية، التي ستحل ضيفة على مصر لمشاهدة الحدث الكروي الضخم.

واحتدم الجدل عقب انتشار صورة لتمثال "سخمت" إله الحرب لدى الفراعنة في إطار ذات الاستعدادات.

واقترح المغردون بدائل ضمت تماثيل ترمز للجمال والقوة وشخصيات فنية من شأنها أن تجذب الزوار وتدفعهم للتعرف أكثر على تراث مصر.

الناس اللي بتنظم حفل الافتتاح بتفكر ازاي في استخدام "النتر" أو الآلهة في مصر القديمة؟ مش عارف!، "أنوبيس" إله الموت في واجهة الملعب، ودي "سخمت" إله الحرب في المقابل.. حفل رعب ولا حفل افتتاح؟

ولا اللي بيختار بينقي تماثيل شكلها حلو وخلاص من التاريخ المصري ومش فاهم معناها ولا ايه.

وازداد الغموض والتساؤل بعد بث فيديو تروجي لكأس الأمم الإفريقية، يظهر فيه الممثل المصري "أمير كراره" وهو يردد هتافا معروفا باسم "الهباداباديم".

وقد دأب مشجعو كرة القدم في إفريقيا على استخدام هذه الكلمة لبث الحماس بين اللاعبين وبعث الرعب في نفوس الفريق الخصم.

"حذار أن يفكر أحد في أخذ الكأس منا .. إله الموتى والمقبرة والتحنيط أنوبيس في انتظاركم" هكذا اختارت المدونة بسمة ربيع التعليق على المجسم.

في حين كتب المغرد كمال نجار: "مجسم الإله أنوبيس سيتم استخدامه في افتتاح البطولة الإفريقية... ده... إله الموت والتحنيط عند الفراعنة ... معظم الناس المتخصصة تقول إنه اختيار سيئ وغير لائق ويجب تغييره قبل بدء البطولة".

ولكن هل حقا يجسد التمثال إله الموت عند الفراعنة؟ هذا ما أجابت عنه خبيرة الآثار المصرية مونيكا حنا في تدوينة لها فيسبوك.

أشارت حنا إلى أن أنوبيس هو إله التحنيط وحارس المقابر مضيفة أن "إله الموتى الرئيسي عند المصريين القدامى هو أوزوريس".

ولم تجد خبيرة الآثار ضيرا في استخدامه في الترويج للبطولة الإفريقية، إذ علقت: "الإغريق ينظرون لأنوبيس على أنه قريب من Hermes إله الرياضيين في اليونان. وقد دشنوا تماثيل تدمج بين الإلهين وأطلقوا عليها اسم (هرمانوبيس)".

"أنوبيس" هو تمثال بوجه كلب أو ذئب وجسم إنسان. ويرمز للموت عند قدماء المصريين، بحسب دائرة المعارف البريطانية.

يأخذ "أنوبيس" هيئة حيوان ابن آوى، أحد فصائل الكلاب، إذ يظهر كتمثال رخامي أسود رابض أمام المقابر. وتبدو أذناه كبيرتين، ويرتدى أحياناً طوقاً حول عنقه ما يشير لقوة سحرية.

لذا يطلق عليه لقب حارس العالم السفلي أو حامي المقابر . ويتمثل دوره بحسب الأساطير المصرية القديمة في فتح الأبواب البعيدة لعالم الجن.

وقد تخوف المصريون القدماء من عدم القدرة على البعث والوصول إلى الحياة الأخرى. وبعدما لاحظوا عادات ابن آوى تجاه الجثث رفعوه إلى أعلى مكانة يمكن أن يصل إليها حيوان، واتخذوه رمزا لإله التحنيط "أنوبيس".

ويعرف ابن آوى بطبعه الحاد وشراسته، وتجذبه رائحة الجيف، حتى أنه وصف بنباش القبور.

ودلت اكتشافات آثرية تعود إلى أربعة آلاف سنة قبل الميلاد، على تقديس الفراعنة لأبن آوى.

و"أنبو" هو الاسم الفرعوني لإله التحنيط المعروف لدى الإغريق باسم "أنوبيس". وهو أيضا رمز للحساب ويصور عادة بجسم رياضي أسود ويحمل ميزانا لتقييم أعمال الناس قبل عرضهم على إله البعث "أزوريس"، بحسب معتقدات المصريين القدامى.

ولعب "أنوبيس" أدوارا مختلفة في تاريخ الأسر المصرية القديمة. فقد كان حراسا على المقابر ومحنّطا في وقت مبكر من الأسرة الأولى. وبحلول عصر الدولة الوسطى أصبح "أنوبيس" إله الموتى والعالم السفلي قبل أن ينتزع من أوزيرس هذا اللقب منه.