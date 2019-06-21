» موريتانيا تتهم دولة عربية بدعم الإرهاب

21 يونيو 2019 - 01:19 م

وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الاتهام إلي قطر بأنها تدعم الإرهاب وخربت دولا عربية.

وقال ولد عبد العزيز الذي سبق أن قطع علاقته مع قطر في بداية الحصار قبل أن تعود الأمور تدريجيا إلى ما كانت عليه "ما فعلته قطر بالدول العربية هو تمام ما فعلته ألمانيا النازية بالعالم".

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "قطر خربت تونس وليبيا ودعمت الإرهاب الذي عانت منه أوروبا. ولو كانت موريتانيا لديها ما يكفي من الإمكانيات لقطعنا علاقتنا بقطر التي تساهم في كثير من الصناديق التي تمول مشاريع مهمة في موريتانيا".

وأكد الرئيس الذي تنتهي ولايته أغسطس المقبل، أنه لم يتأثر بأية دولة أو جهة في قراراته تجاه قطر، وأضاف "لو كانت قراراتنا تجاه الدول تتأثر بمصالح دول أخرى لقمنا بقطع العلاقة مع إيران. لكننا نزن الأمور حسب ما نرى وليس ما يرى الآخرون".

وعقد ولد عبد العزيز مؤتمرا صحفيا في قصر المؤتمرات بنواكشوط ساعات قبل إغلاق الحملة الانتخابية.



