» عزل 4 سوادنيين بمطار القاهرة

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السودان

مطار القاهرة

قررت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، عزل 4  سودانيين فور وصولهم من الخرطوم، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

وقال مصدر بالحجر الصحي بمطار القاهرة، انه  أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة شركة «تاركو» القادمة من الخرطوم، اشتبه أطباء الحجر الصحي في 4 ركاب سودانيين من أعمار مختلفة، وتبين عدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بسيارات إسعاف من المطار ، وفقا لـ "فيتو" .


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