عامل يشعل النار في 80 "موتوسيكل"

21 يونيو 2019 - 02:21 م

أمرت نيابة مركز طوخ حبس "ا .خ. ع"، 18 سنة سائق، بتهمة إشعال النيران فى جراج دراجات نارية بقرية بلتان دائرة مركز طوخ 4 أيام على ذمة التحقيقات وتوجيه له تهمة الإتلاف العمد لممتلكات الغير.

كان العميد فوزي عبدربة مأمور مركز شرطة طوخ تلقى بلاغا بنشوب حريق بجراج للدراجات النارية بطريق السفاينه- بلتان دائرة المركز.

تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فانتقل المقدم أحمد سامي رئيس مباحث المركز والرائد محمد بدوي، رئيس وحدة إطفاء طوخ يرافقهم قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، وبالمعاينة تبين نشوب الحريق بجراج مخصص للدراجات النارية بناحية طريق السفاينة – بلتان دائرة المركز بقطعة أرض فضاء على مساحة 150 متر تقريباً مسقوف بالخشب والصاج ملك المدعو "ر .ع. ر"، سن 47 موظف، وأتت النيران على 80 دراجة نارية.

ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وبسؤال نجل مالك الجراج المدعو "ز.ر.ع"، سن 19 طالب، قرر أنه أثناء تواجده بالجراج للحراسة فوجئ بنشوب الحريق.

وتوصلت تحريات اللواء هشام سليم، مدير المباحث والعميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية من خلال فحص وتفريغ الكاميرات المحيطه بموقع الجراج تسلل أحد الأشخاص للجراج بتسلقه السور الخلفي له المطل على أراضي زراعية وقيامه بإشعال النيران بإحدي الدراجات وإمتدادها بعد ذلك إلى باقي الدراجات الناريه.

وتبين ان وراء ارتكاب الواقعه المدعو "أ .خ. ع سن 18 سائق والسابق إتهامه في قضية سرقه ومطلوب التنفيذ عليه في قضية تبديد. وتمكن النقيب مصطفى كامل معاون مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكابة الواقعة بسبب حدوث مشاده كلامية بينه وبين نجل مالك الجراج المدعو"ز. ر. ع"، بسبب قيام الأخير بمعايرته بأنه "سوابق"



