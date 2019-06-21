رسالة "صلاح" للاعبي المنتخب "والهدية" المنتظرة

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عقد محمد صلاح لاعب  منتخب مصر  ونجم ليفربول الإنجليزي، جلسة خاصة مع لاعبي المنتخب، طالبهم خلالها بضرورة الفوز على زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية اليوم الجمعة .

وأوضح صلاح لزملائه بالمنتخب خلال الجلسة التي عقدها معهم في حضور أحمد المحمدي قائد الفراعنة، أن الفوز على  زيمبابوي  سيكون رسالة لباقي المنتخبات بأن منتخبنا يبحث عن اللقب القاري الثامن في تاريخه، الأمر الذي يحتاجه المنتخب، مشددًا على ضرورة بذل أقصى جهد من أجل الفوز باللقب .

ووعد "صلاح\ لاعبي المنتخب باهدائهم هدية قيمه في حالة الفوز بالبطولة الافريقية.

وتتجه أنظار الجماهير صوب ستاد القاهرة الدولي في العاشرة مساء اليوم الجمعة، لمتابعة ضربة بداية الفراعنة أمام زيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا .

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